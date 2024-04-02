يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية جديدة، بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتوافد اعضاء مجلس النواب منذ صباح اليوم على مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتبدأ جلسة حلف اليمين الدستورية، بقراءة رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية جديدة، ثم يلقي الرئيس اليمين الدستورية على أن يعقبه خطاب يتحدث فيه عن ملامح الفترة المقبلة.



ووفقا لمصدر برلماني، سوف يزور الرئيس السيسى عقب انتهاء جلسة حلف اليمين الدستورية، ساحة الشعب، لرفع العلم المصرى، ويعقب ذلك زيارة للنصب التذكارى بالعاصمة الإدارية.



ونظم القانون ضوابط عقد الجلسة الخاصة بأداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 109 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين أمام البرلمان".



كما تنص المادة 144 من الدستور على: "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".