صواريخ من لبنان تستهدف مدينة نهاريا شمال إسرائيل لأول مرة منذ نوفمبر الماضي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 14 صاروخا أُطلقت من لبنان، مساء الثلاثاء، تجاه مدينة نهاريا ومستوطنات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه "تم اعتراض صاروخين، وسقطت 7 في مناطق مفتوحة"، دون تحديد مصير بقية الصواريخ، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وللمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، دوت صفارات الإنذار في نهاريا في وقت سابق الليلة، وفق الصحيفة.

وذكرت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، في بيان، أنه "في هذه المرحلة لا توجد تقارير عن وقوع إصابات".

من جانبها، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مصادر إطلاق الصواريخ في جنوبي لبنان.

وعلى الجانب اللبناني، قال "حزب الله"، في بيان، إن عناصره ‌‏‌‌‏"استهدفوا مستوطنة غشر هازيف القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا"، مشيراً إلى أن القصف جاء "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى (اللبنانية) الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها على بلدة يارين".