استشهد، مساء اليوم الأربعاء، فلسطيني وزوجته وثلاثة من أبنائه، ومواطن آخر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد المواطن محمد عبد الرحيم شراب، وزوجته وثلاثة من أبنائه، إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزلهم في حي المنارة في مدينة خان يونس.

وأشارت المصادر إلى استشهاد المواطن محمد السيد (35 عاما) وإلى إصابة عدد آخر من المواطنين، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس.

وكانت مصادر طبية أعلنت، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50423 شهيدا، والإصابات إلى 114638، منذ 7 أكتوبر 2023.