وزير الدفاع الإسرائيلي: سنوسع عملياتنا في غزة للسيطرة على مناطق واسعة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ستتوسع للسيطرة على مناطق واسعة".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مكتوب، أن "الهجوم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية سيتوسع لسحق وتطهير المنطقة من الإرهابيين والبنية التحتية للإرهاب والسيطرة على مناطق واسعة، سيتم إضافتها إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي سكان غزة إلى "طرد حماس وإعادة جميع الرهائن".

ومازالت الحركة تحتجز 59 أسيرا، يعتقد أن 24 منهم مازالوا على قيد الحياة، بعد إطلاق سراح معظم الباقين في اتفاقيات وقف إطلاق النار أو اتفاقيات أخرى.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبقت منذ فترة طويلة على منطقة عازلة داخل غزة على طول سياجها الأمني، وقد توسعت بشكل كبير منذ بدء الحرب في عام 2023. وتقول إسرائيل إن "المنطقة العازلة ضرورية لأمنها"، بينما ينظر إليها الفلسطينيون على أنها استيلاء على الأراضي مما يؤدي إلى انكماش أكبر في المنطقة الساحلية الضيقة التي يسكنها حوالي مليونا شخص.

ولم يُحدد كاتس مناطق غزة التي سيتم السيطرة عليها في العملية الموسعة، والتي قال إنها تشمل "إخلاءً شاملاً" للسكان من مناطق القتال. وجاء تصريحه بعد أن أمرت إسرائيل بإخلاء مدينة رفح الجنوبية والمناطق المجاورة لها بالكامل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل تهدف إلى الحفاظ على سيطرة أمنية مفتوحة ولكن غير محددة المدة على قطاع غزة بمجرد تحقيق هدفها المتمثل في سحق حماس".