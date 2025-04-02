استطلاع: ثلثا الفرنسيين يرون أن ديمقراطية بلادهم تعمل بشكل سيئ

كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد "سي اس اي" المتخصص في البحوث المرتبطة بالسوق واستطلاع الآراء، ونشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن 61 بالمئة من الفرنسيين يعتقدون أن الديمقراطية تعمل بشكل سيئ.

وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد لمؤسسات "سي نيوز" الاخبارية و"جورنال دو ديمونش" ومحطة "أوروبا 1" وشمل أكثر من ألف مشارك، إلى أن 39 بالمئة فقط من المشاركين يعتقدون أن الديمقراطية تعمل بشكل جيد.

وندد 64 بالمئة من النساء في الاستطلاع بفشل الديمقراطية في فرنسا. ووافق هذا الرأي نسبة أقل في صفوف الرجال حيث بلغت 57 بالمئة.

وتأتي هذه النتائج بعد صدور حكم بسجن السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان مدة أربعة أعوام، لاتهامها باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي. لكن الحكم لن يبدأ سريانه إلا بعد استنفاد ما تبقى من أي وسائل قضائية أخرى.

وسيفرض على لوبان وضع سوار إلكتروني على كاحلها لسنتين، فيما تم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لسنتين أخريين.

كما تم تغريمها وحرمانها من الترشح لمناصب عامة لمدة خمسة أعوام. ودخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.

ومبدئيا ستحول هذه الأحكام دون ترشحها للرئاسة في 2027، حيث ينظر لها باعتبارها المنافسة الأقرب للفوز بالرئاسة.

وقال الزعيم اليساري جان لوك ميلينشون "قرار عزل مسؤول منتخب يجب أن يكون بيد الشعب".

ووصف لوران ووكيز المنتمي لحزب الجمهوريين قرار المحكمة بأنه "أمر غير صحي على الإطلاق للديمقراطية".

ومن جهته حذر زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو من أن "إقامة مواجهة بين الشعب ونظام العدالة هو بمثابة السير في طريق مسدود يقودنا بعيدا عن سيادة القانون، بعيدا عن الديمقراطية، بعيدا عن الجمهورية".