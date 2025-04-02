الدفاع المدني في غزة يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب بحق طواقمه في رفح

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اتهم الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، محمود بصل، الأربعاء، إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب مكتملة الأركان" باستهداف "مباشر ومتعمد" لطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني الأسبوع الماضي في تل السلطان برفح.

وقال بصل في بيان إن الجيش الإسرائيلي "أعدم 15 من عناصر طواقم الدفاع المدني ومسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني بدم بارد"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وتابع: "أحد أفراد طواقمنا وجدناه مقطوع الرأس"، موضحاً أنه "بسقوط هؤلاء يرتفع عدد من اغتالهم الجيش الإسرائيلي من كوادرنا إلى 110 ضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق القانون الدولي الإنساني.