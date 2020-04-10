التشيك تعتزم فتح المجال لتطعيم الأشخاص فوق 16 عاما

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، اليوم الأحد، إن جمهورية التشيك ترغب في فتح التسجيلات للحصول على لقاح "كوفيد-19" لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق بحلول الأول من يونيو على أبعد تقدير.

وفي الوقت الحالي فإن التطعيمات متاحة في الدولة الواقعة فى الاتحاد الأوروبي لجميع الاشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر وكذلك المواطنين الأصغر سنا الذين يعانون من أمراض مزمنة معينة، بينما ستفتح التسجيلات يوم الأربعاء أمام الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 54 عاما.

واجتازت جمهورية التشيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.7 مليون نسمة، مؤخرا مرحلة المليون شخص الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد كوفيد - 19. وتلقى 2.17 مليون شخص آخر، أول جرعة من اللقاح.

وهناك حوالي 690 ألف شخص في الفئة العمرية من 50 إلى 54 عاما في جمهورية التشيك.

ولا يزال عدد حالات الإصابة بالفيروس منخفضة في ذلك البلد. وانخفض عدد الإصابات الجديدة أمس السبت لكل 100 ألف شخص في الأيام السبعة السابقة إلى 137. واستقرت حصيلة وفيات كوفيد-19 في البلاد عند 29 ألفا و343 شخصا.