أثار مسلسل "لعبة نيوتن" جدلًا شرعيا وقانونيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صحة وقوع يمين الطلاق الذي أرسله حازم "محمد ممدوح" لزوجته هنا "منى زكي" عبر الواتس آب، ونيته من وراء هذا اليمين، والنقاش حول صحة زواج هنا "منى زكي" من مؤنس "محمد فراج" بعد انتهاء عدتها بمولد نجلها إبراهيم، خاصة وأن مؤنس أكد لها صحة زواجهما شرعًا.



وفي الحلقة "التاسعة عشر" لجأ حازم "محمد ممدوح" إلى إمام مسجد وشرح له ما حدث، فنصحه في النهاية بالذهاب إلى دار الإفتاء المصرية.



يقول مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة وعضو هيئة كبار العلماء، فلان يقوم برد زوجته خلال فترة الـ 3 شهور العدة، وردها دون علمها، وهي عرفت بالطلاق ولم تعرف بالرجعة، فهو آثم والرجعة صحيحة.



وأشار في حكم سابق عام 2014: "خلصت فترة عدتها ورجعها وهي متعرفش لازم يثبت ده عند القاضي، الست بعد 3 شهور عدتها راحت اتجوزت شخص آخر، وبعد هذا الزواج اتضح لنا إنها لسة على ذمة الزوج الأول، فنقول له للزوج الأول أنت رجل مجرم لأنك لم تقل لزوجتك أنك قمت بردها، وما الذي يثبت ذلك، وأشار بالإثباتات وتبين أنه قام بإرجاعها، ولازم هي تعرف".



وأكد: "حينها يفسخ القاضي العقد الجديد وتعود للزوج الأول المجرم الآثم لأنه ارتكب فعلًا قبيحًا خبيثًا لا يرضاه الدين ولا الدنيا".



وواصل: "حنرجع الزوجة لزوجها الأول وندعي عليه، وهذا هو القانون والشرع".



أما من غاب لظروف حرب، فهو ليس آثم، والحل أن نردها لهذا الزوج، أما الزوج الثاني إذا كان قد دخل بها وأنجب منها، فالأبناء هم نتاج وطء شبهة، ويثبت نسبهم لهذا الزوج، وتعود لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها، وهي لا عليها إثم ولا زوجها الثاني.



