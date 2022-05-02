محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المستشفيات ويقدم التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير وانتظام العمل داخل مستشفيات الزهور والسلام، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وجاهزية كافة المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمواطنين على أكمل وجه.

وتجول الغضبان في الأقسام، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك.

والتقى محافظ بورسعيد، خلال تفقده أقسام المستشفيات، بعدد من المواطنين، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر، ومستفسرًا منهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفيات.

وأشاد المواطنين بالمنظومة الصحية الجديدة، وتطور مستوى الأداء والخدمات داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل، مؤكدين حدوث طفرة ملموسة في الملف الصحي ببورسعيد.