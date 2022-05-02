واشنطن: استهداف أربيل اعتداء على سيادة العراق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الصاروخي في أربيل والذي أسفر عن إلحاق أضرار بمصفاة لتكرير النفط في إقليم كردستان العراق.

وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية اليوم الاثنين - أن" الهجمات في العراق، بما في ذلك على قطاع الطاقة ، هي اعتداء على سيادة العراق وتضر بالمواطنين العراقيين".

وأضافت خلال البيان أن" الولايات المتحدة تقف مع شعب العراق وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية".

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ على قضاء خبات في أربيل، مؤكدة عدم وجود خسائر بالأرواح أو خسائر مادية.