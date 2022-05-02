أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شكره لأبطال مسلسلي الاختيار وعائدون، قائلا "إن ما قدمتموه جزءا كبيرا لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر"، مؤكدا أن دورهم لم ينته بعد، فدور الدراما والمسلسلات هام جدا في بناء وعي حقيقي للمواطنين حيث إن عملا دراميا يضاهي ألف كتاب وألف ساعة حوار.

وأضاف السيسي، في كلمة له خلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك: "فرصة إننا في يوم العيد نقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ونشكركم"، موضحا أن المسلسلات كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين، وأن ما تناوله مسلسل "الاختيار" حقيقة، وأن كل كلمة قيلت خلاله كانت واقعا؛ ليتم نقل الحقيقة كاملة للأجيال القادمة، وليتباهى أبناء الشهداء بما فعله أباؤهم، مشددا "التاريخ لا يمكن تزييفه ولا تشويهه".

وأوضح الرئيس السيسي، أن ما عرض في المسلسل قليل جدا أمام ما بذل من جهد في أصعب الأوقات وما زال يقدم، مضيفا: "كنا حريصين على ألا يحدث صدام، لم نطغ ولم نعتد، حتى في بيان 2013 كنا حريصين على عدم الصدام، لم نذكر فيه عزل الرئيس أو جماعة إرهابية".

وقال: "أنا قلت كل كلمة وكل موقف حتى لا نترك مجالا لكذبة واحدة، إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.. وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

ووجه السيسي كلمته لأهالي الشهداء، قائلا: "لا تظنوا أن أبناءكم وأولادكم وأزواجكم سقطوا في معركة الطغيان"، مطالبا المصريين بالمحافظة على البلاد، قائلا "ربنا يكفينا أهل الشر".

وكشف السيسي، عن تعرض الجيش لـ 3 تهديدات مباشرة من جماعة الإخوان، موضحا "المرة الأولى كانت مع المشير حسين طنطاوي حول نتائج الانتخابات الرئاسية، أنه في حال إذا لم تأت النتائج في صالح الرئيس مرسي، (سنولع البلد)، والثانية عندما قال خيرت الشاطر إنهم حرقوا مقرات الأمن الوطني من قبل وقادرون على عمل محاكمة شعبية لهم ومحاكمتهم، أما المرة الثالثة فكانت لي شخصيا، حيث استمر الشاطر، مدة 45 دقيقة، يهدد بالقتل وتخريب البلاد".

وأضاف السيسي، أنه استمر 7 سنوات لم يذكر اسمهم إلا بقول "أهل الشر"، حتى يعطي فرصة لهم للتراجع عن الشر، داعيا الله بالهداية للجميع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد المشير طنطاوي متوسطا أبناء شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، بحضور كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وفي لفتة إنسانية، صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى مغادرته مسجد المشير طنطاوي أبناء الشهداء الذين حرصوا على السير بجانبه عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك، وعقب ذلك، تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار مع أسر وأبناء الشهداء، ثم شارك عدد من الفنانين والمطربين الأطفال الغناء في ساحة الألعاب.

ومن جانبه، أكد الفنان كريم عبدالعزيز أن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل الدرامي يعد وساما على صدور جميع أبطال المسلسل، مضيفا أنه شرف كبير تقديم ولو شيء بسيط لأبطالنا العظماء من القوات المسلحة والشرطة حتى تظل مصر آمنة.

وكرم السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة والجيش والأطقم الطبية، مؤكدا سعادته بالتواجد في الاحتفالية، متابعا "كل سنة وأنتم طيبين متشرفين بكم، عيد سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين".

وحرص عدد من الأطفال بينهم أطفال من ذوي الهمم على مصافحة الرئيس، كما قدم مجموعة من أبناء الشهداء هدية تذكارية للرئيس السيسي عبارة عن صورة لعلم مصر صنعوها بأنفسهم.

وحرص السيسي على مشاركة أبناء الشهداء في ساحة الألعاب خلال احتفالية عيد الفطر، وتوسط صورة تذكارية مع عدد من أبناء الشهداء، ثم وزع الحلوى على الأطفال، كما صافح عددا من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، وشخصيات عامة.

وفي ختام الاحتفالية، وعقب ذلك، تناول الرئيس وجبة الإفطار مع أسر وأبناء الشهداء، ثم شارك عدد من الفنانين والمطربين، الأطفال الغناء في ساحة الألعاب.

ومن جهته، أكد الفنان كريم عبدالعزيز، أن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل الدرامي يعد وساما على صدور جميع أبطال المسلسل، مضيفا أنه شرف كبير تقديم ولو شيء بسيط لأبطالنا العظماء من القوات المسلحة والشرطة حتى تظل مصر آمنة.

وقدم الشيخ مشاري راشد، عددا من الأناشيد التي خص بها مصر وتاريخها الإسلامي، معربا عن سعادته بدعوته لمشاركة الشعب المصري فرحة عيد الفطر المبارك، ثم ختم فقرته بالدعاء لمصر، كما تضمن الاحتفال عرض غنائي ومسرحي بمشاركة عدد من الفنانين.