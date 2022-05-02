مصادر سورية: مقتل وإصابة عدد من مسلحي قسد في هجوم بريف دير الزور

أفادت مصادر سورية بمقتل وإصابة عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال هجوم بالرشاشات والقذائف استهدف إحدي نقاطها بريف دير الزور الشمالي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الاثنين، عن مصادر أهلية قولها إن "هجوماً بالأسلحة الرشاشة والقذائف نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية تابعة لميليشيا قسد الانفصالية في قرية السجر شمال دير الزور ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر ممن كانوا متواجدين داخل النقطة".

ولفتت المصادر إلى أن "هذا الهجوم يعد الأكبر والأعنف الذي يستهدف ميليشيا قسد، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ، خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة حيث شارك فيه نحو 20 مسلحاً استخدموا قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بكثافة ومن محاور عدة".

وأشارت الوكالة إلى مقتل عدد من مسلحي "قسد" وإصابة آخرين وإعطاب عدة آليات أمس الأحد إثر هجمات بعبوة ناسفة والأسلحة الرشاشة على سيارتين عسكريتين ونقطة عسكرية تابعة للميليشيا بريف الرقة.