نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة تستهدف نواب روس

أعلنت نيوزيلندا اليوم الاثنين أنها ستفرض عقوبات جديدة على نواب وكيانات دفاعية روسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزيرة خارجية نيوزيلندا نانايا ماهوتا إن أحدث جولة من العقوبات تستهدف 170 عضوا بمجلس الاتحاد الروسي، بالاضافة إلى ست شركات ومنظمات في قطاع الدفاع.

وأضافت" في ظل استمرار ألية حرب الرئيس فلادمير بوتين في هجماتها غير القانونية، والكشف عن مزيد من الفظائع، نحن عازمون على فرض تكاليف على المتورطين". وأوضحت" نحن ندعم شعب أوكرانيا، ونحن ملتزمون بمحاسبة الرئيس بوتين وكوادره ".

وسوف تقوم نيوزيلندا بتوسيع نطاق سلسلة الحظر لتشمل أكثر من 400 شخص يخضعون لحظر السفر بالفعل.

وقالت ماهوتا " هذه الاجراءات سوف تمنع الذين يخضعون بالفعل لعقوبات من القيام بأنشطة في نيوزيلندا، كما سوف تمنع نيوزيلندا من أن تصبح ملاذا ماليا أمنا للمتورطين في قيام أنشطة غير قانونية روسية في أوكرانيا".