الكاف يعلن مواعيد وحكام مباراتي مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا «كوت ديفوار2023»

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن مواعيد مباراتي الجولة الأولى والثانية لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

وحدد الكاف يوم 2 من شهر يونيو المقبل موعد مباراة المنتخب أمام غينيا بالجولة الأولى من التصفيات على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءا.

واختارت لجنة الحكام التابعة للكاف طاقم تحكيم أنجوليا لإدارة المباراة بقيادة هيلدر مارتينيز كارفيلو ويعاونه جيرسون دوسانتوس مساعد أول وسانشي لوبيس مساعد ثاني وخو امادو موندا حكما رابعا، ويراقب المباراة الرواندي مايكل جاسونجا ومراقب الحكام التونسي مراد الدعمي.

كما حدد الكاف يوم 6 يونيو موعد للجولة الثانية بين مصر وإثيوبيا في تمام الساعة السادسة مساءا، ولم تحديد الملعب الذي ستُقام فيه المباراة بسبب عدم إرسال الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم للكاف الملعب الذي يتوافر فيه شروط لجنة التراخيص والملاعب.

واختارت لجنة الحكام في الكاف طاقما تحكيما من بوروندي لمباراة إثيوبيا ومصر بقيادة جورج جاتوجاتو ويعاونه هيرفي كاكوزان مساعد أول وويلي همابيانا مساعد ثاني وجيفاري ندومينيه حكما رابعا ومراقب المباراة الليبي جمال سالم.

جدير بالذكر أن قرعة التصفيات أسفرت عن تواجد المنتخب في المجموعة الرابعة بجانب كلا من منتخب غينيا، مالاوي، إثيوبيا.