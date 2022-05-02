توقعات بزيادة تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا اليوم

ارتفعت طلبات الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، اليوم الاثنين، مع استقرار التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بيانات الشبكة تظهر أن خط أنابيب يامال-أوروبا لا يزال يتدفق في الاتجاه المعاكس إلى بولندا.

وبلغ حجم طلبات الغاز التي تعبر الحدود بين روسيا وأوكرانيا 8ر98 مليون متر مكعب في اليوم تقريبا، مقابل 93 مليون متر مكعب يوميا تقريبا قبل يوم واحد، وفقا لبيانات مشغل الشبكة الأوكراني حتى الساعة 10:53 صباحا بالتوقيت المحلي.

ويمثل هذا الحجم ارتفاعا كبيرا عن الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال أقل بكثير من معدل 6ر109 مليون متر مكعب في اليوم يمكن لشركة جازبروم الروسية إرساله عبر أوكرانيا بموجب العقود.

واقتصرت شحنات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر رابط يامال على 2ر13 جيجاواط/ساعة عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، دون تغير كبير عن اليوم السابق: وفقا لبيانات من مشغل الشبكة "جاسكاد".

ومن المتوقع أن تصل الشحنات عبر نورد ستريم إلى ألمانيا، وهو أكبر خط أنابيب لروسيا، إلى نحو 4ر73 جيجاوات ساعة/ساعة بناء على الطلبات، وهو ما يزيد قليلا عن أمس الأحد ويقترب من قدرة خط الأنابيب، وفقا لبيانات نورد ستريم.