حمزة الجمل مدربا للإسماعيلي خلفا لحمد إبراهيم وعبدربه مديرا للكرة

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استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، على اختيار حمزة الجمل مديراً فنياً للفريق الكروي الأول خلفاً لحمد إبراهيم الذي تمت الإطاحة به.

ويتكون الجهاز المعاون لحمزة الجمل من حسني عبد ربه مديراً للكرة وأحمد قناوي ومحمد حمص مدربين وسيد توفيق مدرباً لحراس المرمي.

وينتظر أن يقود الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي أول مران للفريق غداً "الاثنين" استعداداً لمباراة المصري المقبلة في الدوري والمقررة "الجمعة " ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري.

وينتظر أن يعقد يحيي الكومي ومجلس إدارة الإسماعيلي جلسة مع الجهاز الفني الجديد ولاعبي الفريق الكروي الأول قبل انطلاق مران الاثنين لحثهم على بذل قصارى جهدهم لتعديل وضعية ترتيب الفريق في جدول مسابقة الدوري.