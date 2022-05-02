شهدت العملات المشفرة تراجعات عنيفة خلال شهر أبريل الماضي، بسبب عدة عوامل هوت بالقيمة السوقية المجمعة للعملات بنسبة 17.8%، لتسجل بذلك أكبر خسائر شهرية منذ بداية العام الحالي.

ولعبت التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا الدور الأكبر في الضغط على العملات المشفرة خلال أبريل الماضي نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى بدء البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة، ما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية الآمنة مثل سندات الخزانة، على حساب الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات المشفرة.

ووفق بيانات منصة "كوين ديسك" أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 17.8% أو ما يعادل 378.4 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2149.5 مليار دولار في نهاية تعاملات مارس الماضي، إلى نحو 1692.1 مليار دولار في الوقت الحالي.

وكان لعملة "بيتكوين" النصيب الأكبر من الخسائر خلال أبريل الماضي، حيث تراجعت بنسبة 18.4% خاسرة نحو 8732 دولارا، وذلك بعدما تراجع سعرها من مستوى 47513 دولارا في مارس، إلى نحو 38781 دولارا في أبريل، تلتها عملة "إيثريوم" بخسائر نسبتها 16.4%، لتفقد نحو 559 دولارا، بعدما تراجع سعرها من مستوى 3405 دولارات في مارس إلى نحو 2846 دولارا في أبريل.

• "هيدرا" تطيح بـ "بيتكوين"

وفي بداية أبريل، تلقت عملة "بيتكوين" ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون الألمانية، بالتعاون مع نظيراتها الأمريكية، منصة "هيدرا"، وهي أكبر سوق غير قانونية للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة (Darknet) والتي تخدم الأسواق الناطقة باللغة الروسية.

وقال مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية - في بيان مشترك - إنه "تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو".

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن كيم جروير، مسؤول الأبحاث في شركة Chainalysis قوله إن "هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم".

وبلغت المبيعات على منصة "سوق هيدرا" حوالى 1,23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها "السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم".

وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، مما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين.

• بيتكوين ثغرة العقوبات الغربية

ويواجه سوق العملات المشفرة في روسيا - والذي يبلغ قيمته 124 مليار دولار - قيودا جديدة نتيجة إجراءات معاقبة الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا، وسط تحذيرات من أن العملات الرقمية يمكن أن تكون ثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا.

وذكرت شركة "باينانس"، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، يوم الخميس الماضي، أنها ستحد من الخدمات المقدمة للروس بأصول تشفير تتجاوز قيمتها 10000 يورو (10885 دولارا أمريكيا) استجابة للقيود الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، تسعى روسيا إلى بيع النفط والغاز بعملة البتكوين المشفرة أو الروبل الروسي، بدلا من الدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي، وذلك ضمن خطط روسيا لمواجهة العقوبات الغربية، حيث رفعت موسكو مؤخرا شعار "بترو بتكوين بدلا من بترو دولار".

ويقول الخبراء إن مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز قيمة الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي، وليكون بمثابة قنبلة اقتصادية روسية لمواجهة العقوبات، حسبما ذكرت وسائل إعلامية عالمية.

وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن قلقها من استخدام العملات المشفرة كثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا.

وقالت لاجارد - في منتدى مصرفي عبر الإنترنت - "إن أكثر ما يقلقني" هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا.

أما في الولايات المتحدة، فأطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروعا لإصدار "دولار رقمي"، وطلب من وكالات فيدرالية عدة إعداد تقارير حول المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وكيفية التصدي لها.

وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا، حسب البنك المركزي الروسي.

• 2021 العام الأفضل للعملات المشفرة

وحقق مستثمرو العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم مكاسب تتجاوز 400% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2020، بدعم من ارتفاع العملات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأظهر تقرير لشركة "تشايناليسيز Chainalysis"، أن المستثمرين في العملات المشفرة حققوا مكاسب إجمالية قدرها 162.7 مليار دولار خلال عام 2021، ارتفاعا من 32.5 مليار دولار في عام 2020.

وبلغت مكاسب المستثمرين في الولايات المتحدة 47 مليار دولار من إجمالي المكاسب المسجلة، بما يتجاوز نظراءهم في كل من المملكة المتحدة وألمانيا واليابان والصين.

وأوضح التقرير أن مكاسب المستثمرين كانت ناتجة عن النمو الكبير في أسعار العملات المشفرة، إذ قفزت البيتكوين بنسبة 60% في 2021، فيما صعدت الإيثريوم بنحو 400% خلال العام الماضي.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.