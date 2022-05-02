 مدرب بيراميدز يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة - بوابة الشروق
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مدرب بيراميدز يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 5:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 5:48 ص

قرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، منح فريق الكرة راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وحقق بيراميدز انتصارا هاما على الجونة بملعب خالد بشارة في مدينة الجونة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى ٣٢ نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

ومن المنتظر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته مجددا بداية من الأربعاء، استعدادا للسفر إلى الإسكندرية وخوض مباراة سموحة المقرر لها مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة ١٤ للدوري الممتاز.


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