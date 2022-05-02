محافظ بورسعيد يهنئ رجال الشرطة بعيد الفطر: يسطرون أروع ملاحم البطولة

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلى رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارته لإدارة قوات أمن بورسعيد، وكان في استقباله مدير أمن بورسعيد اللواء حسني عبد العزيز والقيادات الأمنية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وقال المحافظ إن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الفطر بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدى المواطن، مشيرا إلى أن الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة بها من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.