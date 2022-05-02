الفيفا يوقع عقوبتين على السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم توقيع عقوبتين على السنغال بسبب الأحداث التي صاحبت مواجهة مصر، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).

وأعلنت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة حزمة من العقوبات والقرارات الخاصة بمباريات الأجندة الدولية الأخيرة التي أُقيمت خلال شهر مارس الماضي.

وقررت لجنة التأديب بالفيفا توقيع غرامة مالية كبيرة على الاتحاد السنغالي لكرة القدم قيمتها 175 ألف فرانك سويسري، بجانب إقامة مباراة للمنتخب السنغالي بدون جمهور.

وجاء في حيثيات قرار الفيفا أن تلك العقوبة تأتي بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة الحالية والفشل في ضمان الحفاظ على القانون والنظام في الاستاد، وغزو ميدان اللعب، ورمي المقذوفات، وإضاءة الألعاب النارية، واستخدام مؤشرات الليزر، وإرسال رسالة غير مناسبة في الأحداث رياضية -لافتة هجومية-.

وكان المنتخب الوطني فقد مقعده في نهائيات كأس العالم 2022، بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح في الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة للمونديال، والتي أتت بعد أسابيع من الخسارة بركلات الترجيح أيضًا في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

يُذكر أن قرعة كاس العالم 2022 التي جرت الشهر الماضي كانت قد أسفرت عن وقوع المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى مع البلد المضيف قطر، وسيخوض مباراة الافتتاح في البطولة أمام نظيره الهولندي شهر نوفمبر المقبل.