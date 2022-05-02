الآلاف يؤدون صلاة العيد بالمنصورة

أدى الآلاف من المواطنين صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد التي اعتمدتها مديرية الأوقاف بالمحافظة لأداء الصلاة وسط حالة من البهجة والفرح.

وتجمع المئات من المواطنين داخل وبمحيط مسجد الصديق بشارع المشاية السفلية مرددين تكبيرات العيد ومؤدي للصلاة.

وحرص عدد كبير من المشاركين في أداء الصلاة على اصطحاب أبنائهم فيما علق عدد من سكان المنطقة المحيطة بالمسجد البلالين التي جرى ألقاءها على المشاركين في الصلاة وسط حالة من الفرح والسعادة بين الأطفال.

في السياق ذاته، أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، والقيادات التنفيذية والشعبية صلاة عيد الفطر بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

وألقى الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، خطبة العيد التي حملت عنوان "يوم الجائزة الكبرى"، مؤكدا أن في الأعيادِ تتجسدُ مظاهرُ الفرحِ المشروعِ، فقد قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ ولَهم يومانِ يلعَبونَ فيهما فقالَ ما هذانِ اليومانِ؟ قالوا: كُنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَ اللَّهَ قد أبدلَكم بِهِما خيرًا مِنهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفطرِ) ولا شكَّ أنَّ شكرَ اللهِ (عزَّ وجلَّ) على نعمِهِ مِن أهمِّ مظاهرِ الاحتفالِ بالعيدِ، فإنَّ الصيامَ والقيامَ وسائرَ صنوفِ العباداتِ نعمٌ مَنَّ اللهِ عزَّ وجلَّ بها على عبادِهِ، ووفقَهُم للقيامِ بها واتمامِهَا، حيثُ يقولُ سبحانَهُ: (وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

واوضح أنه يستحبُّ في العيدِ الحرصُ على صلةِ الأرحامِ، وتوطيدِ العلاقاتِ الاجتماعيةِ بالتآزرِ والتآلفِ، والعملِ على إغناءِ الفقراءِ عن السؤالِ في هذا اليومِ.

وانتشرت قوات الشرطة بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات مع فرض سيولة مرورية بالشوارع لمنع التكدسات والزحام.

وقام محافظ الدقهلية عقب صلاة العيد بجولة تفقدية على المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية ومنها المستشفى العام الجديد "الدولي" وجمعية المساعي الخيرية "مبرة الشناوي" حيث قدم التهنئة وقام بتوزيع الحلوى على المرضى والأيتام.