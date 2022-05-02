تقدم الشروق بث مباشر لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء.



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت بمركز المنارة عقب أداء صلاة العيد.

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال لدى وصوله مركز المنارة والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره.



وأدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.



وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.