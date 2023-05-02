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تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك في مران الفريق

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:38 ص

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا بدنيا وتأهيليا للاعبين على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للفترة المقبلة.

وقسم الجهاز الفني الحصة التدريبية إلى جزئين، تضمن الجزء الأول تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل، وذلك تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو على متابعة الحصة التدريبية للاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية استعدادا للفترة القادمة.


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