قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب مرتفعة عالميًا وسعر وقية الذهب بلغ 200 دولار، موضحًا أن سعر الذهب في مصر أغلى من سعره في السعودية بفارق 700 جنيه فقط.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، السبب في ارتفاع أسعار الذهب في مصر، هو كثرة الطلب على الذهب وقلة الكميات الموجودة في الأسواق.

ولفت إلى أن هناك توقعات من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بأن يتخطى سعر أوقية الذهب الـ3000 آلاف دولار، في شهر يونيو القادم، وذلك نتيجًة للحروب الاقتصادية بين أمريكا وروسيا والصين، وفي هذه الحالة سيرتفع سعر الذهب إلى 3000 آلاف جنيه للجرام.

ونصح بضرورة التنويع في الاستثمار، وعدم اقتصارها في الذهب، لأن الذهب له قفزات قوية وأحيانًا يحدث استقرار في سعره، غير أنه لا يدر عائد مادي بشكل شهري مثل البنوك.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إنه بالتعاون مع الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، سيتم التقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال كميات محدودة من جنيهات الذهب دون أن يفرض عليها جمارك.

وأوضح المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي، أن أسعار الذهب في الخارج أقل من الأسعار في مصر وحجم الإنتاج الموجود محدود وهناك إقبال كبير خاصة على الجنيهات والسبائك، ذاكرا أن السماح للمصريين في الخارج بجلب كميات سيعمل على زيادة المعروض في السوق.