 إبراهيم العرجاني: نقف بكل قوة وحزم خلف الرئيس السيسي.. والمدينة الجديدة محبة فيه ‏ - بوابة الشروق
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إبراهيم العرجاني: نقف بكل قوة وحزم خلف الرئيس السيسي.. والمدينة الجديدة محبة فيه ‏

إبراهيم العرجاني
إبراهيم العرجاني
محمد شعبان ‏
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 1:38 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 1:46 ص

أكد الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، أن بناء مدينة نموذجية جديدة تحمل اسم ‏الرئيس السيسي تأتي تقديرًا لدوره المحوري تجاه سيناء، قائلا إن «اتحاد القبائل العربية أجمعوا ‏على إقامة مدينة نموذجية أطلق عليها مدينة السيسي محبة في سيادة الرئيس السيسي».‏
‏ وأضاف خلال تصريحات بثت عبر برنامج «مساء ‏DMC‏» المذاع عبر شاشة «‏DMC‏» مساء ‏الأربعاء، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية في مدينة السيسي، ‏بمنطقة ‏العجرة بسيناء، أن «المدينة كانت في الماضي عقر دار ومعقلًا للإرهابيين والتكفيرين؛ لكن الحمد ‏الله بفضل جهود القوات المسلحة والقبائل الإرهاب انتهى». ‏
وشدد أن «بناء المدينة سيكون بالجهود الذاتية لأهالي سيناء، وأول ناس من سكان مدينة السيسي ‏سيكونون أسر الشهداء على مستوى الجمهورية من سيناء والقاهرة وكل أنحاء مصر، وسوف نقيم ‏بها مشروعات زراعية وصناعية، وهناك بعض المباني أقيمت بالفعل بالمدينة».‏
وأكد وقوف اتحاد القبائل العربية خلف القيادة السياسية ودعمه لمؤسسات الدولة، قائلا: «اتحاد ‏القبائل العربية كلهم مجتمعين وتوحدوا على أساس دعم مؤسسات الدولة والوقوف بكل قوة وحزم ‏خلف سيادة الرئيس السيسي، وإن شاء الأفعال تسبق الأقوال». ‏
وحث شباب القبائل في جميع أنحاء مصر على مساندة ودعم جهود الدولة، قائلا: «رسالتنا لكل ‏شباب القبائل على مستوى الجمهورية كلنا لازم نكون يدا بيد متحدين، نقف خلف سيادة الرئيس؛ ‏لأن تاريخنا كله معروف أفعال قبل الأقوال». ‏

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