أكد الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، أن بناء مدينة نموذجية جديدة تحمل اسم الرئيس السيسي تأتي تقديرًا لدوره المحوري تجاه سيناء، قائلا إن «اتحاد القبائل العربية أجمعوا على إقامة مدينة نموذجية أطلق عليها مدينة السيسي محبة في سيادة الرئيس السيسي».
وأضاف خلال تصريحات بثت عبر برنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الأربعاء، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية في مدينة السيسي، بمنطقة العجرة بسيناء، أن «المدينة كانت في الماضي عقر دار ومعقلًا للإرهابيين والتكفيرين؛ لكن الحمد الله بفضل جهود القوات المسلحة والقبائل الإرهاب انتهى».
وشدد أن «بناء المدينة سيكون بالجهود الذاتية لأهالي سيناء، وأول ناس من سكان مدينة السيسي سيكونون أسر الشهداء على مستوى الجمهورية من سيناء والقاهرة وكل أنحاء مصر، وسوف نقيم بها مشروعات زراعية وصناعية، وهناك بعض المباني أقيمت بالفعل بالمدينة».
وأكد وقوف اتحاد القبائل العربية خلف القيادة السياسية ودعمه لمؤسسات الدولة، قائلا: «اتحاد القبائل العربية كلهم مجتمعين وتوحدوا على أساس دعم مؤسسات الدولة والوقوف بكل قوة وحزم خلف سيادة الرئيس السيسي، وإن شاء الأفعال تسبق الأقوال».
وحث شباب القبائل في جميع أنحاء مصر على مساندة ودعم جهود الدولة، قائلا: «رسالتنا لكل شباب القبائل على مستوى الجمهورية كلنا لازم نكون يدا بيد متحدين، نقف خلف سيادة الرئيس؛ لأن تاريخنا كله معروف أفعال قبل الأقوال».