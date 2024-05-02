أكد الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، أن بناء مدينة نموذجية جديدة تحمل اسم ‏الرئيس السيسي تأتي تقديرًا لدوره المحوري تجاه سيناء، قائلا إن «اتحاد القبائل العربية أجمعوا ‏على إقامة مدينة نموذجية أطلق عليها مدينة السيسي محبة في سيادة الرئيس السيسي».‏

‏ وأضاف خلال تصريحات بثت عبر برنامج «مساء ‏DMC‏» المذاع عبر شاشة «‏DMC‏» مساء ‏الأربعاء، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية في مدينة السيسي، ‏بمنطقة ‏العجرة بسيناء، أن «المدينة كانت في الماضي عقر دار ومعقلًا للإرهابيين والتكفيرين؛ لكن الحمد ‏الله بفضل جهود القوات المسلحة والقبائل الإرهاب انتهى». ‏

وشدد أن «بناء المدينة سيكون بالجهود الذاتية لأهالي سيناء، وأول ناس من سكان مدينة السيسي ‏سيكونون أسر الشهداء على مستوى الجمهورية من سيناء والقاهرة وكل أنحاء مصر، وسوف نقيم ‏بها مشروعات زراعية وصناعية، وهناك بعض المباني أقيمت بالفعل بالمدينة».‏

وأكد وقوف اتحاد القبائل العربية خلف القيادة السياسية ودعمه لمؤسسات الدولة، قائلا: «اتحاد ‏القبائل العربية كلهم مجتمعين وتوحدوا على أساس دعم مؤسسات الدولة والوقوف بكل قوة وحزم ‏خلف سيادة الرئيس السيسي، وإن شاء الأفعال تسبق الأقوال». ‏

وحث شباب القبائل في جميع أنحاء مصر على مساندة ودعم جهود الدولة، قائلا: «رسالتنا لكل ‏شباب القبائل على مستوى الجمهورية كلنا لازم نكون يدا بيد متحدين، نقف خلف سيادة الرئيس؛ ‏لأن تاريخنا كله معروف أفعال قبل الأقوال». ‏