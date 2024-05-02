استشهد فلسطيني فجر الخميس، في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، في ساعة مبكرة من فجر الخميس.

واتهمت "كتيبة نور شمس" التابعة "لسرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في بيان أجهزة أمن السلطة الفلسطينية "باستهداف سيارة يستقلها المجاهد أحمد أبو الفول وإطلاق النار مباشرة عليه وقد أعلن لاحقا استشهاده بعد محاولات لإنعاشه".

واعتبرت أن "هذه الجريمة تماما مثل أي عملية اغتيال من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن "الشهيد المجاهد أحمد أبو الفول أحد أبناء كتيبة طولكرم في سرايا القدس، يشهد له الجميع بأنه كان يشارك إخوانه في التصدي للاحتلال بكل اقتحام للمدينة سواء لمخيم طولكرم أو مخيم نور شمس".

في المقابل، قال طلال دويكات المفوض السياسي العام والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إنه "في سياق العمل المعتاد والمناط بأجهزة الأمن الفلسطينية لحماية أمن المواطنين وأثناء وجود دورية من قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم قام أحد الأشخاص باستهداف أفراد الدورية بإطلاق النار المباشر عليهم".

وأضاف "في إطار التعليمات المستدامة لقوى الأمن لدرء المخاطر والتدرج باستخدام القوة بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تتعرض له قوى الأمن قام الأفراد بالرد على مصدر إطلاق النار والذي أدى لإصابة مطلق النار عليهم وتم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج".

وتشهد طولكرم حالة من التوتر وانتشارا كبيرا لأجهزة الأمن الفلسطينية عقب الحادث بحسب وكالة الأناضول.