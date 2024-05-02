رئيسة وزراء إيطاليا وعاهل الأردن يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

بحثت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وشددت ميلوني، خلال لقاء بينهما، على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، داعية إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

من جهته، حذر العاهل الأردني من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح، ومن خطورة الوضع الإنساني المتفاقم بغزة، مؤكدا كذلك على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة لتجنب توسيع دائرة الصراع التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما نوه إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها.

وبحث الجانبان، خلال لقائهما، أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيعها في مجالات أخرى.