منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني، والآن تتوقع تسجيل نمو محدود بنسبة 2ر0% هذا العام.

وقد خفضت المنظمة، التي نشرت توقعاتها الاقتصادية في باريس اليوم الخميس، بالفعل من توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في تقريرها الذي صدر في فبراير الماضي إلى 3ر0% مقارنة بالتوقعات بنموه بـ 6ر0% خلال تشرين نوفمبر الماضي.

وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1ر1% خلال عام 2025.

واعتبرت المنظمة قرار المحكمة الدستورية برفض السماح بإعادة تخصيص مبلغ 60 مليار يورو (2ر64 مليار دولار) من صناديق الحماية من فيروس كورونا الذي لم يتم إنفاقه لصندوق خاص بالمناخ هو العائق الرئيسي أمام النمو. أثار القرار غموضا بشأن الحوافز الضريبية المقررة على الاستثمارات" الخضراء" كما كان له تأثير سلبي على ثقة المستثمرين.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا مستقرا للصادرات خلال العام المقبل. وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض التضخم وارتفاع الأجور يؤديان بالفعل لتعزيز القدرة الشرائية وارتفاع