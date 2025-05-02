برشلونة يبدأ خطوات تجديد عقد رافينيا

بدأ نادي برشلونة خطوات فعلية لتجديد عقد نجمه البرازيلي رافينيا، حيث عُقد اجتماع جديد بين إدارة النادي وممثلي اللاعب لمواصلة التفاوض بشأن تمديد الارتباط بين الطرفين، في ظل التألق الكبير الذي يقدمه اللاعب خلال الموسم الجاري.

رافينيا، الذي وصل إلى كامب نو قادمًا من ليدز يونايتد، فرض نفسه هذا الموسم كلاعب لا غنى عنه، بعدما حقق أرقامًا لافتة بتسجيله 30 هدفًا وصناعته 22 أخرى، متفوقًا على مجمل ما قدّمه في أول موسمين له مع الفريق. كما أصبح من العناصر المؤثرة داخل غرفة الملابس على المستوى الفني والقيادي.

وتسعى إدارة برشلونة إلى حسم ملف التجديد قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، في محاولة لقطع الطريق على الأندية الأوروبية المهتمة باللاعب، وتثبيت أركان مشروع الفريق للمواسم المقبلة.