رئيس وزراء كوريا الجنوبية يعلن رسميا ترشحه للرئاسة

أعلن هان دوك-سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، اليوم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد يوم واحد من استقالته من منصبه، متعهدا بإجراء تعديل دستوري لتقصير فترة الرئاسة.

وقال هان خلال مؤتمر صحفي متلفز بالجمعية الوطنية، إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو المقبل والتي ستحدد خلفا للرئيس السابق المعزول يون سيوك-يول، متعهدا ببذل كل الجهود ليحظى بثقة الناخبين.

وقبل دخوله السباق الرئاسي رسميا، كان هان يُعد المرشح الأوفر حظا بين المحافظين لمنافسة لي جيه-ميونغ، المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي والذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.

وشغل هان منصب الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء في الأشهر التي تلت محاولة الرئيس يون سوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، قبل أن يستقيل من منصبه يوم أمس الخميس.

وأكد هان أنه سيقدم 3 وعود للشعب، بما في ذلك إجراء تعديل فوري للدستور يتعلق بمدة الرئاسة، مشيرا إلى أن الهدف هو تقاسم السلطة بين الرئيس والجمعية الوطنية ضمن نظام من الضوابط والتوازنات يحد من تسييس القضاء وتدخلاته في السياسة، ويساهم في تعزيز المصلحة الوطنية والرفاهية العامة من خلال إدارة فعالة.

ويقترح هان تقليص فترة الرئاسة من 5 سنوات إلى 3 سنوات، في حين أن الدستور الحالي يحدد مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات دون إمكانية الترشح لفترة ثانية.