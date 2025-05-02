روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، اليوم، إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة، في استمرار للهجمات الجوية المتبادلة بين الجانبين منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان له، بأن روسيا أطلقت خلال الليل نحو 150 طائرة مسيّرة، مشيرا إلى إسقاط 64 منها، بينما لم تصل 62 أخرى إلى أهدافها، يُرجّح بسبب التشويش الإلكتروني فيما لم يُكشف عن مصير الطائرات المتبقية، وعددها 24.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت 121 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، موضحة أنه تم تدمير 89 منها فوق شبه جزيرة القرم، و23 فوق البحر الأسود، بالإضافة إلى أربع فوق أراضي إقليم كراسنودار، واثنتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق كل من حوض بحر آزوف، وأراضي مقاطعتي بريانسك، وبيلغورود.

ومنذ بداية النزاع، تتبادل موسكو وكييف بشكل متكرر بيانات حول الهجمات الجوية واعتراضها، وسط غياب تحقق مستقل في ظل استمرار العمليات العسكرية.