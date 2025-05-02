إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية مع استقرار الأحوال الجوية

شهدت شواطئ حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة إقبالًا متوسطًا من المواطنين، وذلك على الرغم من استقرار الأحوال الجوية.

وأوضح محمد عاشور، أحد العاملين على شاطئ السيالة بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، أن الشاطئ استقبل إقبالًا متوسطًا منذ صباح اليوم الجمعة، وهو ما يُعد أقل من المتوقع في ظل تحسن الطقس.

من جانبه، أشار مصطفى علي، أحد رواد شاطئ السيالة، إلى أن الإسكندرية شهدت خلال الفترة الماضية تقلبات جوية ملحوظة، إلا أن اليوم يشهد تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كانت قد دعت المواطنين إلى الاستمتاع بالأجواء وتغيير الروتين في يوم العطلة، وشددت على أهمية التزام المصطافين بالتعليمات واتباع دلالات ألوان الرايات المرفوعة على الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع إلى توجيهات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.