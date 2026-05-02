رئيس نظافة القاهرة: رفع المخلفات بأفرع الهيئة في المنطقة الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال النظافة والتجميل بمنطقة كوبري السيدة عائشة ومحور صلاح سالم الجديد، والسيدة نفيسة؛ في إطار المتابعة المستمرة لرفع مستوى النظافة والتجميل بكافة محاور القاهرة.

كما تابع رئيس الهيئة أعمال رفع مستوى النظافة بمحور السوق الحضاري بالتونسي بحي الخليفة والبساتين، بمعرفة المركزية للنظافة بالتعاون مع المركزية للشئون الفنية، موجها باستمرار العمل على رفع مستوى النظافة بكل الأحياء، بعمل حملات مكبرة من تجريد الأتربة تحت وعلى الأرصفة، ورفع المخلفات بأفرع الهيئة بالمحاور الرئيسية والطرق الفرعية بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على تحسين المظهر العام وتحسين الرؤية البصرية بكل القاهرة.