وزير الأوقاف الأردني يدين اعتداء قوات إسرائيلية على مصلين في المسجد الأقصى

أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني "التصرفات المستفزة" التي قامت بها قوات إسرائيلية صباح اليوم الأحد بالمسجد الأقصى.

ووقعت توترات صباح اليوم بعد سماح الشرطة الإسرائيلية ليهود بزيارة الحرم القدسي في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الوزير عبد الناصر أبو البصل القول إن "التصرفات المستفزة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باقتحامها للمسجد الأقصى المبارك وإدخال المتطرفين والمستوطنين بالقوة إلى المسجد الأقصى وضربها للمصلين وخاصة النساء في هذه الأيام المباركة عمل مرفوض ومدان وفق الأعراف والمبادئ والقوانين في العالم كافة".

ودعا الوزير الدول المحبة للسلام إلى "الضغط على سلطات الاحتلال للكف عن هذه التصرفات غير المسؤولة والتي ستؤدي إلى إذكاء الصراعات الدينية في المنطقة إذا ما استمرت".

وأصيب عدد من المسلمين المعتكفين خلال اعتداء قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة الإسرائيلية عليهم خلال اعتراضهم زيارة اليهود.