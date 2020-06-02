إليسا تحيي حفلا أون لاين الخميس المقبل

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي "اون لاين" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، الخميس المقبل، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها للجمهور.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أحدث أغنياتها بعنوان "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى.

كما طرحت كليب أغنية "هنغني كمان وكمان"، والتي شاركتها فيه الفنانة هيفاء وهبي بالظهور من المنزل، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وإخراج إيلي رزق الله، وإنتاج شركة روتانا.

من جهة أخرى، تنتظر إليسا، انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا لطرح ألبومها الجديد، الذي تتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم: محمد رحيم، بهاء الدين محمد، مدين، رامي جمال، ملاك عادل، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، أحمد زعيم، أحمد عبد السلام وغيرهم.