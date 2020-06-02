انضم ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، للراغبين في إلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز وذلك خوفا من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتوقفت منافسات الدوري في مارس الماضي بسبب كورونا، ومن المحتمل بدء عودة التدريبات في منتصف يونيو الجاري تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

وقال جوميز في تصريحات عبر "صدى البلد":«أغلب الدول ألغت الموسم خاصة في إفريقيا، وأيضا في فرنسا تم إلغاء الموسم بسبب زيادة عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا، ويبدو أن قرار الإلغاء مناسبا».

وأضاف:«حياة الانسان أهم من عودة النشاط الأقرب من وجهة نظري الالغاء القرار الأسلم».

وعن باهر المحمدي قائد الدروايش والعروض الآتية له للرحيل عن الإسماعيلي قال:«هو لاعب جيد وأحب بقائه، ومن الممكن أن يكون من أفضل المدافعين فى إفريقيا باكتسابه للخبرات، وأحتاج بقائه معنا بالفريق».

وواصل:«اللاعب في النهاية لديه عقد مع الإسماعيلي والدوري لم ينته بعد والنادي أيضا لم يتحدث معي بشأن رحيل باهر».

أما عن رحيل صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي قال:«لا يمكنني التعليق على هذا الأمر ولكن بعد الرحيل تكلمت معه وشكرته على دعمه الكبير لي وفي النهاية عملية الإقالات والاستقالات هي أمور إدارية وأنا أفضل عدم الرد بالنيابه عنه».