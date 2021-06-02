واشنطن بوست: ترامب أمّر بإغلاق مدونته الإلكترونية بسبب قلة قرائها

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمّر بإغلاق مدونته على الإنترنت بعد أن تلقت سخرية بالغة بسبب قلة زوارها.

ذكرت الصحيفة في تقرير خاص على موقعها الإلكتروني، أن ترامب أمر فريقه، بإغلاق المدونة، التي تم إنشائها منذ 29 يومًا فقط، نهائيًا، مُرجعا ذلك إلى قلة عدد قرائها واحتمالية أن تكون ذات تأثير سلبي على منصة التواصل الاجتماعي التي يخطط لإطلاقها هذا العام.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في آخر يوم للمدونة على الإنترنت، تم مشاركتها 1500 مرة على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، وهو ما يعتبر رقمًا ضئيلًا للغاية مقارنة بتغريدات ترامب على "تويتر" والتي كانت تحصد ملايين المشاركات والتعليقات قبل وخلال رئاسته.

يذكر أن ترامب أنشأ مدونة إلكترونية بعد انتهاء رئاسته خلال الشهر الماضي، وذلك بعيد حظر حساباته الرسمية على منصتي "فيسبوك" و"تويتر" عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي.