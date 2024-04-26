نائب وزير الخارجية اليوناني يعتزم زيارة تركيا اليوم الجمعة



من المقرر أن يصل نائب وزير الخارجية اليوناني، كوستاس فراجويانيس إلى اسطنبول اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره التركي، بوراك اكتشابار، في إطار الحوار حول "جدول الأعمال" الإيجابي بين اليونان وتركيا.

وتردد أن المحادثات ستقيم الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها حتى الآن، على هامش الدورة الخامسة لمجلس التعاون اليوناني التركي في ديسمبر الماضي، في أثينا وما يتعين فعله لمراقبة الاتفاقيات، حسب صحيفة "كاثيمريني" اليونانية اليوم الجمعة.

وسقيم الجانبان أيضا طبيعة الاتفاقيات، التي يمكن التوقيع عليها في مايو المقبل، في أنقرة، خلال زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هناك.

في ديسمبر الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليونان واتفق مع رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس على توسيع نطاق العلاقات في مسعى لطي صفحة سنوات من التوتر بين الدولتين العضوتين بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الحدود البحرية ووضع قبرص.

وسبق أن التقي أردوغان، مع ميتسوتاكيس، في نيويورك، في سبتمبر الماضي، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كانت العلاقات بين تركيا واليونان قد تحسنت عقب اتصال هاتفي مباشر ، من جانب ميتسوتاكيس مع أردوغان لتعزيته في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا في شهر فبراير العام الماضي.

وقبل عدة أشهر من الاتصال الهاتفي ، كان أردوغان قد هدد بأنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع الزعيم اليوناني ، بسبب التوترات الشديدة بين بلديهما حول الحقوق السيادية في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.