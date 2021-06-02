الإسكان الاجتماعي: مبادرة التمويل العقاري تشمل كل الفئات ونسبة الرفض انخفضت إلى 17%

قالت المهندس مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن الوزارة تعمل على تجهيز وحدات سكنية على أعلى مستوى لمحدودي الدخل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه للحصول على وحدة سكنية ويتم توفير شقق لأصحاب الدخول القليلة على أن يدفع محدود الدخل قسط حوالي 600 جنيه.

وأضافت أن الشقق يتم تسليمها تشطيب كامل وجاهزة على السكن في اليوم التالي مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 505 ألف شقة و150 الف شقة تحت الإنشاء.

وأكدت وجود هناك إقبال كبير على الوحدات السكنية وهناك 365 ألف أسرة استلموا وحدتهم السكنية ويتم تقسيط سعر الوحدة السكنية على 20 عاما بفائدة متناقصة واستفاد أكثر من مليون أسرة بالوحدات السكنية .

وقالت إن الوحدات مدعومة من الدولة فالمواطن يحصل عليها بحوالي 300 ألف جنيه وإذا أراد شراء الشقة من المطروح بالسوق لن تقل عن 600 ألف جنيه مشيرة على أنه ممنوع بيع الوحدة السكنية والحبس عقوبة المخالفين كما أنه غير مسموح بتأجير الوحدة السكنية المدعمة من الدولة.

وأوضحت أنه سيتم إعلان شروط للحصول على الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل في الإعلان المقبل مؤكدة أن كل الفئات يتم قبولها في مبادرة التمويل العقاري ونسبة الرفض انخفضت من 50% إلى 17% .

