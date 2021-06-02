برلسكوني يريد العودة للعمل بعد قضاء فترات في المستشفى

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يرغب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، في استئناف عمله السياسي ببطء بعد قضاء فترات في المستشفى.

وقال برلسكوني، 84 عاما، في مقابلة نشرت في طبعة اليوم الأربعاء من صحيفة "إل جورنالى": "لحسن الحظ، أتحسن تدريجيا".

وأعلن أن الأطباء سمحوا له بالقيام بالحد الأدنى من العمل مرة أخرى، لكن لم يُسمح له بمغادرة المنزل.

وأصيب برلسكوني بفيروس كورونا في سبتمبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، دخل زعيم حزب فورزا إيطاليا المحافظ، وهو شريك في الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي، عدة مرات المستشفى لإجراء فحوص مطولة بسبب تداعيات الفيروس.

وخلال هذا الوقت، تم تأجيل عدة مواعيد لمحاكمة يتعين على السياسي خلالها الرد على استجوابات بتهمة الرشوة، وتهم أخرى.

يقال إن برلسكوني يتعافى في المنزل بعد آخر فترة قضاها في المستشفى في ميلانو.