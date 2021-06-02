القوى العاملة: تحصيل مليون جنيه مستحقات 3 مصريين بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في المملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية لمواطنين مصريين اثنين وافتهما المنية وهما على رأس العمل وآخر تعذر حصوله على مستحقاته وديًا بإجمالي 250 ألف ريال سعودي أي ما يعادل مليونًا و50 ألفا و516 جنيها مصريا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 3 عمال يعملون لدى 3 شركات مقاولات وبترول بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

من جهته، أوضح أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن المكتب حصل مستحقات المواطن المصري "هيثم م.م.أ"، والذي توفى وهو على رأس العمل، وديًا من الشركة وإرسالها إلى ورثته بمصر، حيث إنه كان يعمل مراقب خطوط النفط بإحدى شركات البترول وتم تحويل مبلغ 79029 ريالا إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتي حولتها إلى ورثته بمصر.

وأضاف رجائي أنه تم أيضًا تحصيل مستحقات المواطن المصري "محمد.ع.م.أ" والذي كان يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض وتوفي وهو على رأس العمل، وتم مخاطبة الشركة لتحصيل مستحقاته وحولت الشركة مبلغ 99200 ريالا لحساب السفارة المصرية بالرياض وتم تحويل المبلغ إلى ورثته بمصر.

وأشار إلى أن المكتب حصّل مستحقات المواطن المصري "بلال.م.ع.ت" والذي كان يعمل بشركة محدودة للمقاولات بالرياض، ونظرا لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة، تم اللجوء إلى القضاء وصدر حكم قضائي بالمستحقات بقيمة 71843 ريالًا، وتم تنفيذ الحكم وصدر الشيك بالمستحقات وتم مخاطبة مكتب العمل لحصول العامل على تأشيرة خروج نهائي وعودته إلى أرض الوطن.