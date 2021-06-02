 اليابان: انسحاب 10 آلاف متطوع بأوليمبياد وباراليمبيات طوكيو - بوابة الشروق
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اليابان: انسحاب 10 آلاف متطوع بأوليمبياد وباراليمبيات طوكيو

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 5:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 5:49 م

أعلنت السلطات اليابانية انسحاب نحو عشرة آلاف من متطوعي تنظيم ألعاب أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو المقررة العام الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن عمليات الانسحاب بدأت في فبراير الماضي إثر تصريحات رئيس اللجنة التنظيمية السابق موري يوشيرو المهينة للمرأة، مضيفة أنه رغم استقالة يوشيرو إلا أن الانسحابات استمرت بشكل أكبر جراء عدة أسباب منها المخاوف من عدوى فيروس "كورونا" وتغير بيئة العمل.

يشار إلى أن إجمالي المتطوعين في تنظيم ألعاب أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو يبلغ 80 ألف متطوع، وأجلت الألعاب التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) لتقام خلال العام الجاري.

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