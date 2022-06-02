أعلن منذ قليل، عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعضاء لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، محمد عبدالعزيز، طارق العوضي، إنه جارٍ الانتهاء من إجراءات الإفراج عن كل من: «خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، عبدالرحمن موكا، علاء عصام رمضان، محمد محيي الدين محمد»، وذلك بشكل رسمي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أعلنت، إخلاء سبيل 10 محبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا المختلفة.

وتضمنت قائمة المخلى سبيلهم: «محمد محيى الدين محمد عثمان المتهم فى القضية رقم 277 لسنة 2019، وشريف على محمد على «شريف الروبى» المتهم فى القضية رقم 1111 لسنة 2020، وأيمن عبدالمعطى عبدالرسول المتهم فى القضية رقم 880 لسنة 2020، وعبدالرحمن طارق عبدالسميع «موكا» المتهم فى القضية رقم 1056 لسنة 2020، وحسين خميس محمد شبل «حسين السباك» المتهم فى القضية رقم 1898 لسنة 2019».

كما تضمنت الأسماء كلا من: «خلود سعيد عامر المتهمة فى القضية رقم 1017 لسنة 2020، وسامح رمضان محمد «سامح سعودى» المتهم فى القضية رقم 855 لسنة 2020، وعلاء عصام رمضان محمد المتهم فى القضية رقم 930 لسنة 2019، ومحمد رضا السيد جمعة المتهم فى القضية رقم 930 لسنة 2019، ومحمد وليد سعد أمين المتهم فى القضية رقم 1056 لسنة 2020».