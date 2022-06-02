نشرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء اليوم الخميس، صورًا توثق وصول العاصفة الترابية للبلاد، قادمة من العراق، وسيطرتها على أجواء مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد نشرت مقطع فيديو يوثق عاصفة ترابية وهي تضرب مناطق الرطبة وعكاشات وطريبيل مع غبار خفيف في الرمادي، معلنة أنها من المقرر أن تتجه لسوريا.

وأدت العواصف الترابية المتكررة في العراق إلى تعطل الحياة العامة بشكل كبير في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك العاصمة بغداد، إضافة إلى إغلاق المطارات والمدارس، فيما استقبلت المستشفيات عشرات الحالات بسبب الاختناق.