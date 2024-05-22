الرئيس السيسي: نمضي قدما في السيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تثق في قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبها، طالما قامت بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة.

وأضاف في كلمة – ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي – ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، صباح الأربعاء، أن «الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية، لاتخاذ خطوات إصلاحية مهمة لدعم مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية، لا سيما في إطار رؤية 2030».

وأوضح أبرز ملامح السياسة الإصلاحية، والتي تشمل: دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة في السنوات المقبلة، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ونجاح الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي.

وأكد أن مصر تمضي قُدمًا في السيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أهمية دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة.