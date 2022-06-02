السعودية ترحب بإعلان المبعوث الأممي لليمن تمديد فترة الهدنة إلى شهرين

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، تمديد فترة الهدنة إلى شهرين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، وأن يتمكن المبعوث الأممي لليمن من فتح طريق تعز لحركة وتنقل الآف المدنيين على هذا المعبر المهم للحياة اليومية والمعيشية للإنسان اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الخارجية تأكيد المملكة حرصها على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كافة، للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره.

وثمنت المملكة على ضوء ذلك جهود المبعوث الخاص التي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حلٍ سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس2021.