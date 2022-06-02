أوكرانيا: مقتل 7 وإصابة 26 بسبب الحرب خلال الـ24 ساعة الماضية

قال مسؤولون أوكرانيون، إن الحرب أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 26 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نشره موقع «CNN» الإخباري، اليوم الخميس.

وفي دونباس، أعلن الجيش الأوكراني عن صد 13 هجومًا للعدو الروسي في اتجاه دونيتسك ولوهانسك، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب تحديث من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تكبدت القوات الروسية في منطقة ليمان شمال شرق سلوفيانسك، خسائر وانسحبت.

وأشار مسؤول عسكري أوكراني هناك إلى أن «روسيا سيطرت على معظم منطقة سيفيرودونتسك، إحدى آخر المدن التي صمدت في لوهانسك».

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران الأربعاء في ميكولايف، وهي مدينة جنوبية ليست بعيدة عن خط المواجهة، بعد أن أطلقت روسيا النار على أحياء سكنية، مما ألحق أضرارًا بمبنيين شاهقين وأربعة منازل، حسبما قال مسؤولون إقليميون.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف فيتالي كيم، اليوم الخميس: «نتعرض للقصف من جميع الجهات، وأظهرت تقارير تفيد بأن القوات الروسية في خيرسون بدأت في نهب المخازن، وتخرج كل شيء في اتجاه شبه جزيرة القرم».

ونوه مسؤولون إقليميون إلى أن الوضع في خيرسون «متوتر بشكل ثابت» مع استمرار «القتال والقصف»، لافتين إلى أن العديد من المناطق بلا كهرباء وماء وغاز وبحاجة إلى أدوية ومساعدات إنسانية.