باكستان تعتزم زيادة أسعار الوقود المحلي بدءا من غد الجمعة

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قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد، اليوم الخميس، إن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تعتزم زيادة أسعار البنزين والديزل بواقع 30 روبية لكل لتر، ليصل السعر إلى 86ر209 روبية للتر البنزين و15ر204 للتر الديزل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إسماعيل قوله إنه سيتم زيادة سعر الكيروسين إلى 94ر181 روبية للتر مقابل 56ر155 روبية حاليا.

ويعادل الدولار 60ر197 روبية باكستانية.

وسيتم تطبيق أسعار الوقود الجديدة اعتبارا من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة.

ووفقا للوزير، لن تزيد باكستان الضرائب على الوقود في يونيو، لكنها ستلغي الدعم.

وتقوم الحكومة بتطبيق إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي قبل الكشف عن ميزانية العام المالي 2023 في العاشر من يونيو الجاري.