كوريا الجنوبية تطلب من الصين بإقناع بيونج يانج بالعودة للحوار

طالبت كوريا الجنوبية، الصين بلعب دور في محاولة إقناع بيونج يانج بوقف الاستفزازات والعودة إلى الحوار.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الكوري تشو هيون-دونج ، مع كبير مبعوثي الصين بكوريا، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الجانبين اتفقا على أهمية استقرار الأمن الإقليمي، وضرورة مواصلة تطوير العلاقات بين سول وبكين، والذي يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ومن جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الكوري عن أسفه العميق لأن كوريا الشمالية تقوض الاستقرار الإقليمي بإطلاق الصواريخ الباليستية، مطالبا الصين بلعب دور استباقي في الجهود المبذولة لتغيير مسار النظام المتمرد، كما اقترح تعزيز التعاون الوثيق بين سول وبكين على أساس روح الاحترام المتبادل والتعاون.

ويأتي الاجتماع وسط قلق متزايد بشأن مستقبل العلاقات بين الدولتين المتجاورتين، بعد أن أوضحت إدارة الرئيس الكوري، أنها ستعطي أولوية قصوى للسياسة الدبلوماسية لتعميق وتوسيع التحالف مع الولايات المتحدة.