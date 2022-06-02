مسؤول عسكري أوكراني: الجيش عازم على عدم خسارة سيفيردونيتسك أمام الروس

قال مسؤول عسكري رفيع في أوكرانيا إن الجيش الأوكراني عاقد العزم على ألا يخسر المركز الإداري سيفيردونيتسك أمام القوات الروسية رغم القتال الضاري على مدارة عدة أيام.

وقال أوليكسي هروموف، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، للصحفيين في كييف "الوضع صعب، ولكنه أفضل من أمس. وتحت السيطرة".

وجاءت تصريحات هروموف بعدما قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية سيطرت على أجزاء رئيسية من المدينة المحاصرة في منطقة لوهانسك.

وأشار هروموف إلى عمليات قتال دامية في شوارع المدينة التي ينظر إليها على أنها آخر معقل أوكراني بالمنطقة.

وذكر الجيش الروسي والقوات الانفصالية الموالية لموسكو إنهم على وشك السيطرة على المنطقة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار "مقاومتنا متواصلة بعد كل هذه الشهور. لم يحقق العدو الأهداف التي حددها لنفسه.. ونحن مستعدون لحرب طويلة الأمد.. لقد أعددنا العدة لحرب طويلة".

ورحبت ماليار بتسارع وتيرة تسليم الأسلحة من الغرب أخيرا، ولكنها لم تفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت والموقع لدواع أمنية. وعندما سئلت عما إذا كان يمكن استخدام الأسلحة لمهاجمة روسيا، قالت ماليار: "الأمر يتمحور حول الدفاع عن أنفسنا".